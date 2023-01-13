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Экономика

Покупатели франшизы KFC пожаловались на условия сделки по ребрендингу

Покупатели франшизы KFC пожаловались на условия сделки по ребрендингу

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Покупатели франшизы KFC пожаловались на условия сделки по ребрендингу. Рестораторы недовольны, что после смены названия на Rostic’s должны будут платить такую же сумму за бренд, какую платили за KFC – это 11% от выручки. Они обратили внимание на статистику: бренд Rostic’s знают только 20% населения, а KFC – 99%.

Сообщается, что сделка по продаже бизнеса еще не закрыта, поэтому франчайзи надеются, что им удастся изменить ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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бизнесэкономикамагазинывидеоНаиль Губаев
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