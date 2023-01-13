17:45Экономика
Покупатели франшизы KFC пожаловались на условия сделки по ребрендингу
Покупатели франшизы KFC пожаловались на условия сделки по ребрендингу. Рестораторы недовольны, что после смены названия на Rostic’s должны будут платить такую же сумму за бренд, какую платили за KFC – это 11% от выручки. Они обратили внимание на статистику: бренд Rostic’s знают только 20% населения, а KFC – 99%.
Сообщается, что сделка по продаже бизнеса еще не закрыта, поэтому франчайзи надеются, что им удастся изменить ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.