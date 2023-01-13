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Экономика

Российский мебельный гипермаркет откроют в столичном ТЦ взамен IKEA

Российский мебельный гипермаркет откроют в столичном ТЦ взамен IKEA

В столичном ТЦ откроют мебельный гипермаркет взамен IKEA

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В ТЦ "Авиапарк" в Москве готовятся к открытию нового мебельного гипермаркета "Мебельрум". По задумке он должен заменить ушедшую IKEA. Открытие запланировано на весну 2023 года.

Там будут продавать диваны, кухни и кровати от более 50 мебельных фабрик. Представители пообещали показать больше 100 брендов.

Подробнее о концепции нового магазина, а также о том, где можно купить оставшийся товар шведского ретейлера, – в эфире телеканала Москва 24.

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