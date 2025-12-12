Форма поиска по сайту

12 декабря, 23:30

Город

Мероприятие "Альфа-Конфа" для предпринимателей прошло в Москве

"Торги Москвы": объекты в ВАО

На Патриарших прудах массово закрываются рестораны

В компании Gran Re рассказали, как готовят сыр

Резкий рост стоимости аренды привел к закрытию ресторанов на Патриарших прудах

Эксперты назвали одну из причин закрытия ресторанов на Патриарших прудах

Популярные заведения на Патриарших прудах стали массово закрываться

На Патриарших прудах начали массово закрываться рестораны

Бизнесмены устроили заезд на тележках в День онлайн-предпринимателя

"Деньги 24": россияне стали в 2 раза реже ходить в кинотеатры

Мероприятие "Альфа-Конфа" для предпринимателей прошло в Москве. Оно собрало почти 9 тысяч участников. Предприниматели из разных отраслей объединились для открытого диалога в поиске новых ресурсов для роста, а приглашенные спикеры рассказали о трендах маркетинга.

В этом году стартовал уже третий сезон проекта. За время существования к нему присоединились более 200 тысяч предпринимателей. Мероприятия проходят по всей стране. Участники получают возможность не только обучиться у экспертов, но и завести полезные знакомства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

бизнес

