Мероприятие "Альфа-Конфа" для предпринимателей прошло в Москве. Оно собрало почти 9 тысяч участников. Предприниматели из разных отраслей объединились для открытого диалога в поиске новых ресурсов для роста, а приглашенные спикеры рассказали о трендах маркетинга.

В этом году стартовал уже третий сезон проекта. За время существования к нему присоединились более 200 тысяч предпринимателей. Мероприятия проходят по всей стране. Участники получают возможность не только обучиться у экспертов, но и завести полезные знакомства.

