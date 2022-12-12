12 декабря, 17:30Экономика
Новости часа: "Автодом" планирует закрыть сделку по покупке Mercedes в течение месяца
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Автодом" рассчитывает закрыть сделку по покупке завода Mercedes в Подмосковье в течение месяца. Об этом сообщили в компании.
Мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в ТАСС.
Россиян нет среди пострадавших в результате атаки на гостиницу в Кабуле. Такое заявление сделало посольство РФ.