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Новости

12 декабря, 17:30

Экономика

Новости часа: "Автодом" планирует закрыть сделку по покупке Mercedes в течение месяца

Новости часа: "Автодом" планирует закрыть сделку по покупке Mercedes в течение месяца

"Актуальный репортаж": турецкие бренды займут место Marks&Spencer в России

Новости часа: пострадавший при пожаре в ТЦ "Стройтракт" охранник отравился угарным газом

Американские и британские бренды одежды уступят места на рынке в РФ турецким компаниям

"Актуальный репортаж": зарубежная музыка исчезнет из отечественных фильмов

Российские магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" объединят под одним брендом

Польский франчайзи KFC договорился о продаже 215 ресторанов в России

"Стокманн" могут открыть вместо H&M на Тверской улице в Москве

Владельцы ресторанов KFC в России оценили бизнес в 100 млн евро

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Автодом" рассчитывает закрыть сделку по покупке завода Mercedes в Подмосковье в течение месяца. Об этом сообщили в компании.

Мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в ТАСС.

Россиян нет среди пострадавших в результате атаки на гостиницу в Кабуле. Такое заявление сделало посольство РФ.

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