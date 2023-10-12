Генпрокуратура проверит законность введения Wildberries новых комиссий

Генеральная прокуратура проверит законность решения Wildberries о введении комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что маркетплейс ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки для держателей карт международных платежных систем. Эти средства, как заявлено, пойдут на вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа. Но покупатели могут воспользоваться альтернативными способами оплаты без дополнительных сборов. Среди них – карта "Мир", система быстрых платежей и SberPay.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.