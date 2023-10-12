Wildberries ввел комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard

Для пользователей карт Visa и Mastercard шопинг на Wildberries немного подорожает. Маркейтплейс ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату с карт международных платежных систем.

Эти средства пойдут на вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа. Но покупатели могут воспользоваться альтернативными способами оплаты без дополнительных сборов. Среди них – карта "Мир", система быстрых платежей (СБП) и SberPay.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.