Новости часа: Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Wildberries в течение дня отменит спорные рекламные начисления, из-за которых произошел конфликт с продавцами. Об этом сообщили в компании.

ФСБ задержала за госизмену жителя Крыма, передавшего данные о движении военной техники. Об этом рассказали в ведомстве.

В автошколе на базе "Мосгортранса" начали обучать правилам платной парковки. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.