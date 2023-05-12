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Новости

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Экономика

Новости часа: Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов

Новости часа: Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов

Новости часа: Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Новости часа: в Минобороны РФ прокомментировали положение ВС РФ на соледарском направлении

Wildberries предложил продавцам варианты реструктуризации долга за рекламу

Новости часа: Собянин подвел итоги II Московской недели интерьера и дизайна

Wildberries проведет встречи с недовольными продавцами 12 мая

В офис компании Wildberries пришлось вызывать скорую помощь

Продавцы Wildberries устроили новый митинг у московского офиса компании

Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения, нанесшие ущерб в 650 млн рублей

Партнеры Wildberries сообщили о внезапных списаниях со своих счетов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Wildberries в течение дня отменит спорные рекламные начисления, из-за которых произошел конфликт с продавцами. Об этом сообщили в компании.

ФСБ задержала за госизмену жителя Крыма, передавшего данные о движении военной техники. Об этом рассказали в ведомстве.

В автошколе на базе "Мосгортранса" начали обучать правилам платной парковки. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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