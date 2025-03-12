Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 07:30

Экономика

Зарубежные бренды могут возобновить продажи в России

Зарубежные бренды могут возобновить продажи в России

Несколько брендов заявили о желании возобновить продажи в России

Школьник создал устройство для физических и когнитивных тренировок

Роспотребнадзор закрыл пять ресторанов Subway в столице

Louis Vuitton не продлил договор аренды с ЦУМом

"Время новых": одежда Nikita Okishev

Владельцам Subway дали от 60 до 90 дней на устранение нарушений

В пяти ресторанах сети Subway выявили нарушения санитарных норм

Несколько ресторанов сети Subway в Москве закрыли из-за нарушений

Inditex планирует вернуть свои бренды на российский рынок

В Россию могут вернуться зарубежные бренды. Производители модной одежды и косметики марок Dolce&Gabana, BVLGARY, Stellary, The Saem и других рассматривают возможность вновь разместить свой товар на полках столичных магазинов.

Минпромторг РФ регулярно утверждает список товаров ушедших брендов, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту без разрешения правообладателя, а также исключает тех, кто решил продолжить работу на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика