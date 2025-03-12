Зарубежные бренды могут возобновить продажи в России

В Россию могут вернуться зарубежные бренды. Производители модной одежды и косметики марок Dolce&Gabana, BVLGARY, Stellary, The Saem и других рассматривают возможность вновь разместить свой товар на полках столичных магазинов.

Минпромторг РФ регулярно утверждает список товаров ушедших брендов, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту без разрешения правообладателя, а также исключает тех, кто решил продолжить работу на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.