Mazda продала свой бизнес в России за один евро

Один евро получит Mazda за свой бизнес, уходя из России. Таковы условия сделки передачи японской доли российскому партнеру. Убытки автоконцерна оценивают в 82 миллиона долларов.

Россия для компании была одним из основных рынков, в 2012 году легковушки и кроссоверы стали выпускать во Владивостоке, но весной 2022 года начались перебои с поставками деталей, потом работу завода приостановили.

Завершить сделку планируют до конца ноября, а перезапустить предприятие – в 2023 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.