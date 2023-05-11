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Экономика

Компания Wildberries сообщила о нелегальных способах продвижения на платформе

Компания Wildberries сообщила о нелегальных способах продвижения на платформе

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Компания Wildberries могла потерять 650 миллионов рублей из-за серого продвижения на платформе. В администрации маркетплейса заявили, что порядка 300 продавцов незаконно получили доступ к алгоритмам и воспользовались ими.

Точную сумму ущерба установят уже во время расследования. В компании отметили, что продавцам, которые купили продвижение незаконным путем, придется заплатить за доступ к алгоритмам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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