Компания Wildberries сообщила о нелегальных способах продвижения на платформе

Компания Wildberries могла потерять 650 миллионов рублей из-за серого продвижения на платформе. В администрации маркетплейса заявили, что порядка 300 продавцов незаконно получили доступ к алгоритмам и воспользовались ими.

Точную сумму ущерба установят уже во время расследования. В компании отметили, что продавцам, которые купили продвижение незаконным путем, придется заплатить за доступ к алгоритмам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.