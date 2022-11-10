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Экономика

Эксперты прокомментировали, какие американские бренды остались на российском рынке

Эксперты прокомментировали, какие американские бренды остались на российском рынке

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Американские производители продолжают поставлять товары в Россию, несмотря на санкции и политические заявления своих властей. Одно из явных изменений – цены на iPhone, газировку, одежду и обувь в РФ стали выше, чем раньше. Однако некоторые компании из США не собираются закрывать свой бизнес в России.

Эксперты прокомментировали, какие американские бренды остались на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
бизнесэкономикамагазинывидеоИван КнязевЕвгений Неумоин
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