Американские производители продолжают поставлять товары в Россию, несмотря на санкции и политические заявления своих властей. Одно из явных изменений – цены на iPhone, газировку, одежду и обувь в РФ стали выше, чем раньше. Однако некоторые компании из США не собираются закрывать свой бизнес в России.

Эксперты прокомментировали, какие американские бренды остались на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.