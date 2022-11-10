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Экономика

Потенциальные покупатели побывали на фабрике IKEA в Ленинградской области – компания

Потенциальные покупатели побывали на фабрике IKEA в Ленинградской области – компания

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Потенциальные покупатели побывали на фабрике IKEA в Ленинградской области. Об этом рассказали работники предприятия.

Стало известно, что производством заинтересовалась АФК "Система". Также к российским активам шведов проявляла интерес группа компаний "ПИК" и завод по выпуску древесных плит Kronospan.

Какие перспективы у российских фабрик IKEA? Какие еще компании могут купить их? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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