Потенциальные покупатели побывали на фабрике IKEA в Ленинградской области – компания

Потенциальные покупатели побывали на фабрике IKEA в Ленинградской области. Об этом рассказали работники предприятия.

Стало известно, что производством заинтересовалась АФК "Система". Также к российским активам шведов проявляла интерес группа компаний "ПИК" и завод по выпуску древесных плит Kronospan.

Какие перспективы у российских фабрик IKEA? Какие еще компании могут купить их? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.