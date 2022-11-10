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Почти на 8 млрд рублей подписали контракты на тематической неделе в Москве – Сергунина

Почти на 8 млрд рублей подписали контракты на тематической неделе в Москве – Сергунина

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что российские компании, работающие в области интерьера и дизайна, хорошо продемонстрировали свои возможности в импортозамещении. Это стало понятно по итогам первой тематической недели, прошедшей в Москве. Она была международной, и продукция отечественных предприятий заинтересовала многих иностранных партнеров.

Подтверждением стали соглашения на поставки продукции в дружественные страны, подчеркнула Сергунина. Договоры между собой подписали и многие российские компании. Общая сумма заключенных контрактов достигла почти восьми миллиардов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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