Почти на 8 млрд рублей подписали контракты на тематической неделе в Москве – Сергунина

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что российские компании, работающие в области интерьера и дизайна, хорошо продемонстрировали свои возможности в импортозамещении. Это стало понятно по итогам первой тематической недели, прошедшей в Москве. Она была международной, и продукция отечественных предприятий заинтересовала многих иностранных партнеров.

Подтверждением стали соглашения на поставки продукции в дружественные страны, подчеркнула Сергунина. Договоры между собой подписали и многие российские компании. Общая сумма заключенных контрактов достигла почти восьми миллиардов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.