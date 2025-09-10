Форма поиска по сайту

10 сентября, 12:15

Экономика

Эксперт предположил, что магазин Gloria Jeans на Тверской улице не окупал аренду

Магазин Gloria Jeans на Тверской улице в Москве, скорее всего, не окупал арендную плату, рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, торговая площадь в 5 000 квадратных метров в центре столицы обходится в 14–17 миллионов рублей в месяц. Эксперт отметил, что для Gloria Jeans это была в первую очередь репутационная площадка. Магазин должен был показать, что бренд выходит на уровень H&M и Inditex.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

