Производитель Labubu подал заявку на регистрацию товарного знака

Производитель популярных игрушек Labubu подал заявку в Роспатент на регистрацию соответствующего товарного знака. Компания планирует продавать большой спектр продукции – от игрушек и аксессуаров до декоративной косметики и бытовой химии, всего порядка 14 категорий.

Российские компании также подали аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков с названием Labubu примерно месяц назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.