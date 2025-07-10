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10 июля, 17:30

Экономика

Производитель Labubu подал заявку на регистрацию товарного знака

Производитель Labubu подал заявку на регистрацию товарного знака

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Производитель популярных игрушек Labubu подал заявку в Роспатент на регистрацию соответствующего товарного знака. Компания планирует продавать большой спектр продукции – от игрушек и аксессуаров до декоративной косметики и бытовой химии, всего порядка 14 категорий.

Российские компании также подали аналогичные заявки на регистрацию товарных знаков с названием Labubu примерно месяц назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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