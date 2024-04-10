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10 апреля, 12:15

Экономика

Более 50 высокотехнологичных стартапов создали в Москве

Более 50 высокотехнологичных стартапов создали в Москве

"Время новых": "Яндекс Лавка"

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Благодаря резиденту ОЭЗ "Технополис "Москва" было создано более 50 высокотехнологичных стартапов. Среди крупных проектов – системы ориентации и навигации для беспилотного транспорта, а также 3D-принтеры.

Кроме того горожане выберут лучший весенний маршрут для прогулок по паркам.

Тем временем в СМИ пишут, что 13 апреля в Музее Победы пройдет большой кадетский бал.

Число ДТП по вине водителей такси в Подмосковье сократилось на 33% в январе и марте 2024 года.

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