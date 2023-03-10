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Общество

Маркетплейсы в РФ могут обязать проверять продавцов и товары – СМИ

Маркетплейсы в РФ могут обязать проверять продавцов и товары – СМИ

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Маркетплейсы могут обязать проверять продавцов и товары. В Роспотребнадзоре обсуждают введение такой проверки, чтобы не допускать продажу контрафакта. Об этом сообщает газета "Известия".

Чаще всего это очевидные нарушения, которые не требуют контрольных закупок и экспертиз. Например, на товаре нет информации или она недостоверна. Бывают случаи, когда продукция содержит запрещенные компоненты. Агрегаторы могут отсеивать таких поставщиков и товары.

До ухода с рынка, некоторые правообладатели сами вели контроль, но ситуация изменилась. А работа надзорных органов ограничена из-за моратория на госпроверки. Крупнейшие маркетплейсы уже поддержали эту идею, сообщили в Минпромторге.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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