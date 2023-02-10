Компания Uniqlo может полностью уйти с российского рынка – СМИ

Бренд Uniqlo может полностью покинуть российский рынок. О том, что японский продавец одежды решил не возобновлять работу в стране, сообщили СМИ.

По их информации, компания расторгла договоры аренды в части торговых центров. Еще несколько месяцев может уйти на то, чтобы окончательно свернуть бизнес.

Получится ли у российских компаний заменить японский бренд? Где в Москве можно купить базовые вещи? И какие еще компании могут уйти с российского рынка? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.