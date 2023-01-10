"АвтоВАЗ" сможет производить до 10 тысяч машин в год в Петербурге

"АвтоВАЗ" сможет производить до 10 тысяч автомобилей в год на площадке в Санкт-Петербурге. Компания достигла принципиального политического соглашения с китайскими партнерами, рассказал ее глава Максим Соколов.

Кроме того, в 2024 году "АвтоВАЗ" в Петербурге может запустить серийное производство машин с автоматической коробкой передач. В 2023 году планируют нарастить экспорт до 30 тысяч автомобилей. Сборочные мощности пока расширять не будут.

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