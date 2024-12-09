Четыре новых магазина "Сделано в Москве" открылись в новых столичных локациях

Проект "Сделано в Москве" создает фирменную торговую сеть магазинов. В них разместят свою продукцию более 400 столичных брендов. Они будут представлены в четырех новых магазинах, которые открылись в районных центрах "Место встречи" рядом со станциями метро "Аннино", "Отрадное", "Варшавская" и "Алтуфьево".

Ассортимент в каждой точке отличается, но ключевых категорий пять: одежда и аксессуары, косметика, товары для дома, детские книги и игрушки, спортивные товары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.