Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 07:45

Город

Четыре новых магазина "Сделано в Москве" открылись в новых столичных локациях

Четыре новых магазина "Сделано в Москве" открылись в новых столичных локациях

"Время новых": клуб иностранных языков для детей

"Сделано в Москве": лимонад "Эконад"

"Время новых": мастер-классы по повседневному макияжу

"Время новых": речевой центр BrainOn

Четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве" открылись в столице

Бизнес-форум "Поколение" собрал более 500 молодых предпринимателей

Новости часа: в столице открылись четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве"

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о запуске сети фирменных магазинов "Сделано в Москве"

Т-Банк устроил гонки на тележках в центре Москвы

Проект "Сделано в Москве" создает фирменную торговую сеть магазинов. В них разместят свою продукцию более 400 столичных брендов. Они будут представлены в четырех новых магазинах, которые открылись в районных центрах "Место встречи" рядом со станциями метро "Аннино", "Отрадное", "Варшавская" и "Алтуфьево".

Ассортимент в каждой точке отличается, но ключевых категорий пять: одежда и аксессуары, косметика, товары для дома, детские книги и игрушки, спортивные товары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесгородвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика