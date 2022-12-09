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Культура

"Актуальный репортаж": зарубежная музыка исчезнет из отечественных фильмов

"Актуальный репортаж": зарубежная музыка исчезнет из отечественных фильмов

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Иностранная музыка исчезает из российских фильмов. На киностудиях убирают все композиции, которые должны были войти в новые фильмы. Зарубежные лейблы отказались продавать права на них, а значит, смогут предъявить претензии после выхода картин в прокат.

Смогут ли российские производители обойтись без иностранных хитов? И можно ли будет использовать кавер-версии, ремиксы и ремейки?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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