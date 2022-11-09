АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в РФ

Российская инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов шведской IKEA в России, рассказал ТАСС старший управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов.

В октябре сообщалось, что на российские активы IKEA претендуют шесть компаний, в числе которых группа ПИК, организация по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и АФК "Система".

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