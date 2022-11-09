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Экономика

Zara и Bershka не будут продавать свои вещи в России

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Одежду брендов Zara и Bershka больше не будут продавать в России. В компании Inditex, которой принадлежат эти бренды, заявили, что продали свои магазины ливанской группе Daher. Она будет вести собственный бизнес и продавать коллекции своих брендов.

Ранее сообщалось, что Inditex решила продать свой бизнес на территории России группе Daher из Объединенных Арабских Эмиратов. Данная сделка, как подчеркнули в компании, позволит сохранить большое число рабочих мест.

Что будет в этом случае со стилем одежды? И когда новые магазины откроются? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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