Wildberries начал тестировать функцию чатов продавцов с покупателями

Покупатели в приложении Wildberries теперь могут напрямую общаться с продавцами о возврате товара с браком и компенсациях. Маркетплейс запустил чаты, но пока в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе.

Возможность общения с клиентами открыли для 19,5 тысячи предпринимателей. На практике они смогут самостоятельно подтверждать заявки на возврат денег и договариваться с покупателем об индивидуальном размере компенсации, если речь идет о незначительных недостатках товара.

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