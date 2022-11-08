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14:45

Экономика

Пять иностранных косметических брендов возобновят поставки в РФ

Пять иностранных косметических брендов возобновят поставки в РФ

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Пять иностранных косметических брендов решили вернуться на российский рынок. Речь идет о марках Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

Их продукцию исключат из списка параллельного импорта. Это значит, что компании самостоятельно будут поставлять товары на прилавки. Как повлияет данное решение на итоговую стоимость продукции в магазинах? Почему эксперты выступают против параллельного импорта косметики?Стоит ли российским компаниям опасаться возвращения конкурентов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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