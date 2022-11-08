"Детский мир" может стать частной компанией – СМИ

"Детский мир" уходит с биржи и может стать частной компанией. После появления этой новости в СМИ акции компании на Московской бирже упали на 15%.

По мнению экспертов, к такому решению подтолкнули экономия потребителей и рост конкуренции с онлайн-площадками. Число покупателей в магазинах детских товаров этой осенью сократилось на 25% по сравнению с 2021 годом. Снизились также оборот и средний чек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.