Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:30

Экономика

"Детский мир" может стать частной компанией – СМИ

"Детский мир" может стать частной компанией – СМИ

Магазин Nike сменил название и открылся в ТЦ в Котельниках

Nike открылся в ТЦ в Котельниках

Магазин Nike открылся в Москве под названием NSP

Магазины Marks & Spencer будут закрыты в РФ до Нового года

Количество отечественных магазинов в ТЦ увеличилось на 30% в 2022 году – аналитики

Магазин Nike открылся в аутлете в Котельниках

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Новости часа: суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Nike заработал в Москве под новым названием NSP

"Детский мир" уходит с биржи и может стать частной компанией. После появления этой новости в СМИ акции компании на Московской бирже упали на 15%.

По мнению экспертов, к такому решению подтолкнули экономия потребителей и рост конкуренции с онлайн-площадками. Число покупателей в магазинах детских товаров этой осенью сократилось на 25% по сравнению с 2021 годом. Снизились также оборот и средний чек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикамагазинывидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика