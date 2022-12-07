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Экономика

Продажи одежды российских брендов выросли на 30% по сравнению с 2021 годом

Продажи одежды российских брендов выросли на 30% по сравнению с 2021 годом

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Продажи одежды российских брендов выросли на 30% по сравнению с 2021 годом. Среди причин, почему стало больше продаж, – особые программы поддержки. На федеральном уровне, например, есть программа "Сделано в России".

Российские дизайнеры признаются, что стараются производить одежду из отечественных тканей. Подробнее о российских брендах, которым предстоит заменить уходящие западные, и о тех, что уже переманил покупателей, – в эфире телеканала Москва 24.

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