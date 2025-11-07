Форма поиска по сайту

07 ноября, 08:00

Экономика

Новости мира: Илон Маск получит премию почти в 1 триллион долларов

Sprite и Coca-Cola зарегистрировали товарные знаки в России

На портале mos.ru начался прием заявок для бизнеса для участия в проекте "Зима в Москве"

Товары "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна на ВДНХ

"Торги Москвы": помещения на первых этажах новостроек

"Сделано в Москве": Roslin

Москва расширила возможности для участия бизнеса в сезонных проектах

"Сделано в Москве": ТО "Круг"

Сеть супермаркетов 7-Eleven может вернуться в Россию

"Деньги 24": сеть магазинов 7-Eleven подала заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Илон Маск получит премию почти в 1 триллион долларов. За выделение компенсационного пакета проголосовали 75% акционеров Tesla. Как отмечает агентство Bloomberg, это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США. Маск не получает зарплату за свою работу в компании, его вклад в ее развитие оплачивается путем выплат премий. В конце октября американские телеканалы сообщали, что Маск может уйти из Tesla, если ему не одобрят этот компенсационный пакет.

На конкурсе "Мисс Вселенная", который проходит в Таиланде, разгорелся скандал. Организатор в прямом эфире унизил участницу из Мексики – он назвал ее тупой. Перед этим Фатима Бош пропустила спонсорскую фотосессию. Причиной стали правила ее национальной организации, согласно которым участие в подобных мероприятиях требует одобрения. За это девушку заставили публично объясняться на сцене, после чего последовало оскорбление. Главный офис конкурса уже опубликовал официальное заявление, в котором осудил поведение организатора. Финал "Мисс Вселенная" состоится 21 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

