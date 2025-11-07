Новости мира: Илон Маск получит премию почти в 1 триллион долларов

Илон Маск получит премию почти в 1 триллион долларов. За выделение компенсационного пакета проголосовали 75% акционеров Tesla. Как отмечает агентство Bloomberg, это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США. Маск не получает зарплату за свою работу в компании, его вклад в ее развитие оплачивается путем выплат премий. В конце октября американские телеканалы сообщали, что Маск может уйти из Tesla, если ему не одобрят этот компенсационный пакет.

На конкурсе "Мисс Вселенная", который проходит в Таиланде, разгорелся скандал. Организатор в прямом эфире унизил участницу из Мексики – он назвал ее тупой. Перед этим Фатима Бош пропустила спонсорскую фотосессию. Причиной стали правила ее национальной организации, согласно которым участие в подобных мероприятиях требует одобрения. За это девушку заставили публично объясняться на сцене, после чего последовало оскорбление. Главный офис конкурса уже опубликовал официальное заявление, в котором осудил поведение организатора. Финал "Мисс Вселенная" состоится 21 ноября.

