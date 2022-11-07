Магазины Marks & Spencer будут закрыты в РФ до Нового года

Магазины британского производителя одежды Marks & Spencer закроют в России до Нового года. Об этом сообщили сотрудники ретейлера.

По их данным, в настоящее время происходит распродажа оставшегося товара. Конкретную дату представители компании пока назвать не могут.

Marks & Spencer приняла решение уйти в мае, за два месяца до этого компания заявила о приостановке поставок товаров в Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.