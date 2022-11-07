Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:15

Экономика

Магазины Marks & Spencer будут закрыты в РФ до Нового года

Магазины Marks & Spencer будут закрыты в РФ до Нового года

Количество отечественных магазинов в ТЦ увеличилось на 30% в 2022 году – аналитики

Магазин Nike открылся в аутлете в Котельниках

Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Новости часа: суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Nike заработал в Москве под новым названием NSP

Москвичи выстроились в очередь у магазина Nike в Котельниках

Эксперт рассказала, как проходит закрытие торговых точек Adidas в РФ

Москвичи выстроились в очередь у магазина Nike

Олег Тиньков предложил переименовать банк "Тинькофф"

Магазины британского производителя одежды Marks & Spencer закроют в России до Нового года. Об этом сообщили сотрудники ретейлера.

По их данным, в настоящее время происходит распродажа оставшегося товара. Конкретную дату представители компании пока назвать не могут.

Marks & Spencer приняла решение уйти в мае, за два месяца до этого компания заявила о приостановке поставок товаров в Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Санкции
бизнесэкономикавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика