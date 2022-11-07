Москвичи выстроились в очередь у магазина Nike в Котельниках

Длинная очередь образовалась у открывшегося магазина Nike в Котельниках. Торговая точка теперь действует под названием NSP, после того, как его выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point. Как сообщили покупатели, весь ассортимент остался прежним.

Об уходе из России Nike сообщил в конце июня. Перестали работать его сайт и приложение, однако еще в августе товары бренда были доступны на маркетплейсах.

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