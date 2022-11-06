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Общество

Москвичи выстроились в очередь у магазина Nike

Москвичи выстроились в очередь у магазина Nike

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Москвичи выстроились в очередь у дверей магазина Nike, а точнее – NSP. Именно под такой вывеской теперь работает производитель спортивной одежды и аксессуаров.

Имя пришлось сменить после того, как американский бренд в России выкупила компания Sport Point. Клиенты были готовы стоять несколько часов, даже несмотря на минусовую температуру на улице. На кадрах видно, что процесс шел довольно медленно – покупателей впускали по одному.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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