14:45Экономика
"Актуальный репортаж": служба доставки PickPoint прекратит работу в России
Служба доставки PickPoint прекратит работу в России. Посылки, которые уже заложили в постаматы, вернут отправителям, об этом написали СМИ.
По данным журналистов, компания закрывается, так как финансирование из-за рубежа стало невозможно. Кроме того, это решение связано с финансовыми проблемами компании после ухода западного ретейла.
Что теперь будет с постаматами? Куда обращаться, если посылка находится неизвестно где? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.