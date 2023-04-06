"Актуальный репортаж": служба доставки PickPoint прекратит работу в России

Служба доставки PickPoint прекратит работу в России. Посылки, которые уже заложили в постаматы, вернут отправителям, об этом написали СМИ.

По данным журналистов, компания закрывается, так как финансирование из-за рубежа стало невозможно. Кроме того, это решение связано с финансовыми проблемами компании после ухода западного ретейла.

Что теперь будет с постаматами? Куда обращаться, если посылка находится неизвестно где? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.