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Экономика

"Актуальный репортаж": служба доставки PickPoint прекратит работу в России

"Актуальный репортаж": служба доставки PickPoint прекратит работу в России

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Служба доставки PickPoint прекратит работу в России. Посылки, которые уже заложили в постаматы, вернут отправителям, об этом написали СМИ.

По данным журналистов, компания закрывается, так как финансирование из-за рубежа стало невозможно. Кроме того, это решение связано с финансовыми проблемами компании после ухода западного ретейла.

Что теперь будет с постаматами? Куда обращаться, если посылка находится неизвестно где? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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