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Новости

11:30

Экономика

Ушедшие из РФ бренды потеряли в прибыли примерно 1,5 млрд долларов – СМИ

Ушедшие из РФ бренды потеряли в прибыли примерно 1,5 млрд долларов – СМИ

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Бренды, которые ушли из России, потеряли в прибыли примерно 1,5 миллиарда долларов. С начала спецоперации на Украине свою работу в России ограничили более 180 иностранных сетей, около 15 из них объявили о планах полностью покинуть рынок страны. Об этом сообщили деловые СМИ.

Специалисты подсчитали, что H&M Group в прошлом году потеряла 363 миллиона долларов, компания Inditex – свыше 300 миллионов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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