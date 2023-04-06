Ушедшие из РФ бренды потеряли в прибыли примерно 1,5 млрд долларов – СМИ

Бренды, которые ушли из России, потеряли в прибыли примерно 1,5 миллиарда долларов. С начала спецоперации на Украине свою работу в России ограничили более 180 иностранных сетей, около 15 из них объявили о планах полностью покинуть рынок страны. Об этом сообщили деловые СМИ.

Специалисты подсчитали, что H&M Group в прошлом году потеряла 363 миллиона долларов, компания Inditex – свыше 300 миллионов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.