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05 октября, 16:45

Экономика

Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в РФ – СМИ

Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в РФ – СМИ

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Корейские автогиганты Kia и Hyundai до конца года полностью закроют свой бизнес в России. Салоны начали распродавать остатки машин со складов. Теперь они будут предлагать китайские марки.

Ранее автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения (ПО). Отмечалось, что теперь обслуживать автомобили будут с помощью "накопленного опыта и знаний".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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