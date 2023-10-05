Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в РФ – СМИ

Корейские автогиганты Kia и Hyundai до конца года полностью закроют свой бизнес в России. Салоны начали распродавать остатки машин со складов. Теперь они будут предлагать китайские марки.

Ранее автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения (ПО). Отмечалось, что теперь обслуживать автомобили будут с помощью "накопленного опыта и знаний".

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