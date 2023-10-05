Корейские компании Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в РФ – СМИ

Корейские компании Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в РФ до конца 2023 года. Об этом пишут СМИ, но официальных заявлений от самих компаний пока не было.

Дилеры лишь подтвердили, что их работа продолжается в обычном режиме, что касается обслуживания автомобилей и выполнения гарантийных обязательств. При этом салоны KIA и Hyundai активно распродают остатки машин со складов.

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