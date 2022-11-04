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Экономика

H&M заявила о планах закрыть все магазины в России до конца года

H&M заявила о планах закрыть все магазины в России до конца года

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H&M собирается закрыть все магазины в России до конца года, заявили в компании. В данный момент шведский ретейлер распродает оставшиеся запасы и ищет покупателя на свой бизнес.

В H&M Group, помимо одноименного бренда одежды, входят еще несколько марок, например COS, Weekday и Monki. По словам представителей компании, магазины закрываются постепенно. На данный момент перестали работать в России более 30 точек из 172.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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