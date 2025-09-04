Маркетолог отметил что заявки Zara и Uniqlo не означают возвращения в Россию

Маркетолог рассказал, что заявки Zara и Uniqlo на регистрацию в Роспатенте не означают скорого возвращения брендов в Россию. По его словам, компании таким образом поддерживают интерес к своим товарам и готовятся к возможному изменению ситуации на рынке.

Ранее стало известно, что японский и испанский бренды подали заявки на регистрацию товарных знаков. В соответствии с российским законодательством, если товарный знак не используется три года, его может зарегистрировать любая другая компания. Поэтому подача заявок может быть связана прежде всего с защитой брендов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.