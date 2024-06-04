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04 июня, 15:15

Технологии

Торговая сеть "Верный" может начать терять до 1 млрд рублей в неделю

Торговая сеть "Верный" может начать терять до 1 млрд рублей в неделю

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Если в ближайшее время последствия хакерской атаки на торговую сеть "Верный" не будут устранены, ретейлер может начать терять до одного миллиарда рублей в неделю. По словам генерального директора аналитической компании Михаила Бурмистрова, потери сети "Верный" в товарообороте уже составляют не менее 40%.

Ранее сообщалось, что хакерской атаке могли быть подвергнуты и сервисы почтовой компании СДЭК. Тогда перестали работать сайт и приложение, также россияне не могли забрать или отправить посылки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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