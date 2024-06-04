Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

04 июня, 13:00

Технологии

Оператор доставки СДЭК подтвердил, что сбой был вызван внешним воздействием

Оператор доставки СДЭК подтвердил, что сбой был вызван внешним воздействием

Хакерская атака произошла на продуктовые магазины сети "Верный"

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Отправить посылку через СДЭК станет возможно с 1 июня

Оператор доставки СДЭК подтвердил, что сбой, который произошел в компании в мае 2024 года, был вызван внешним воздействием. В компании при этом заявили, что утечки персональных данных не произошло.

26 мая СДЭК сообщил о сбое в работе системы. В результате перестал работать сайт и приложение компании. Были временно приостановлены выдача и прием отправлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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