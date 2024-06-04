Оператор доставки СДЭК подтвердил, что сбой был вызван внешним воздействием

Оператор доставки СДЭК подтвердил, что сбой, который произошел в компании в мае 2024 года, был вызван внешним воздействием. В компании при этом заявили, что утечки персональных данных не произошло.

26 мая СДЭК сообщил о сбое в работе системы. В результате перестал работать сайт и приложение компании. Были временно приостановлены выдача и прием отправлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

