Европейские бренды обуви начали возвращаться в РФ – СМИ

Европейские бренды обуви начали возвращаться в Россию. Об этом газете "Известиям" сообщили в Обувном союзе.

Из 100 ушедших компаний места на отечественном рынке заняли 15 крупных производителей. С коллекциями в категории "средний плюс" и "премиум" прибыли поставщики из Германии, Испании, Италии. В данный момент эти марки уже запустили продажи в мультибрендовых магазинах, а также на площадках ведущих маркетплейсов.

Некоторые производители, чтобы не портить отношений со своими правительствами, открывают торговые точки под новым названием. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.