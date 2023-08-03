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Экономика

Производитель кофе Jacobs прекратит продажу зарубежных брендов в России до конца года

Производитель кофе Jacobs прекратит продажу зарубежных брендов в России до конца года

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Голландская компания-производитель JDE Peet's заявила, что заменит все международные марки продукции местными. Производитель кофе Jacobs и Moccona сообщила, что после ребрендинга в 2022 году компания понесла существенные убытки.

При этом руководство фирмы заявило, что полностью уходить из страны не планирует, так как несет ответственность перед сотрудниками, включая тех, которые работают в России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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