Новый центр услуг для бизнеса открылся на западе Москвы

Новый центр услуг для бизнеса открылся в офисе "Мои документы" на западе Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Предприниматели приходят в такие центры, чтобы получить консультацию и помощь по десяткам вопросов. Среди популярных – меры поддержки, городские образовательные программы, бухгалтерский учет и трудовое право.

Специалисты центра сориентируют в вопросах финансового права, помогут выбрать режим налогообложения. При регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя оформят необходимый пакет документов и предложат план дальнейшего развития. Предварительная запись для посещения не нужна.

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