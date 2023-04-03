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Новости

03 апреля, 12:00

Экономика

Новый центр услуг для бизнеса открылся на западе Москвы

Новый центр услуг для бизнеса открылся на западе Москвы

Флагманский магазин Gloria Jeans открылся в центре Москвы

Флагманский магазин Gloria Jeans открылся в центре Москвы

Флагманский магазин Gloria Jeans открылся в центре Москвы на месте ушедшего из РФ H&M

Магазин Gloria Jeans открылся на месте трехэтажного H&M на Тверской улице

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать детскую мебель

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать мебель для детских садов и школ

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать детскую мебель с названиями на языке коми

Новости часа: второй для Москвы электробусный парк откроют в Митине

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать детскую мебель

Новый центр услуг для бизнеса открылся в офисе "Мои документы" на западе Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Предприниматели приходят в такие центры, чтобы получить консультацию и помощь по десяткам вопросов. Среди популярных – меры поддержки, городские образовательные программы, бухгалтерский учет и трудовое право.

Специалисты центра сориентируют в вопросах финансового права, помогут выбрать режим налогообложения. При регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя оформят необходимый пакет документов и предложат план дальнейшего развития. Предварительная запись для посещения не нужна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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