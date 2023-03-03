Одежда из Индии может появиться в московских ТЦ

Иностранные компании продолжают выходить на российский рынок. После открытия магазинов с турецкой одеждой о готовности начать продажи заявили и индийские производители. Эксперты прокомментировали, что весь процесс – от анализа рынка РФ и до подписания первого договора аренды розничного магазина – может занять минимум год.

Какой будет индийская одежда? Как иностранные компании справятся с конкуренцией? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.