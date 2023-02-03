Danonе может продать часть активов в РФ с возможностью обратного выкупа

Французский производитель молочных продуктов Danone может продать часть своих российских активов, но с возможностью обратного выкупа. О предполагаемых условиях сделки сообщила газета "Коммерсант".

Так, крупный производитель предложил инвесторам 75-процентную долю бизнеса. При этом оставшуюся четверть компания хочет оставить за собой, чтобы сохранить место в совете директоров. В сделку планируют включить только российские марки Danone.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.