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Экономика

Danonе может продать часть активов в РФ с возможностью обратного выкупа

Danonе может продать часть активов в РФ с возможностью обратного выкупа

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Французский производитель молочных продуктов Danone может продать часть своих российских активов, но с возможностью обратного выкупа. О предполагаемых условиях сделки сообщила газета "Коммерсант".

Так, крупный производитель предложил инвесторам 75-процентную долю бизнеса. При этом оставшуюся четверть компания хочет оставить за собой, чтобы сохранить место в совете директоров. В сделку планируют включить только российские марки Danone.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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