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Экономика

Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля

Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля

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Wildberries запретит продажу не только безникотиновых вейпов и курительных смесей, но и расходников для них с 7 февраля. В компании заявили, что недобросовестные продавцы использовали лазейку для продажи никотиновых изделий. Чтобы избежать нарушений, реализацию решили запретить полностью.

Продавцам о запрете продажи данных товаров сообщили заранее, изменения в договоры внесли еще в последний день января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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