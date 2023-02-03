Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля

Wildberries запретит продажу не только безникотиновых вейпов и курительных смесей, но и расходников для них с 7 февраля. В компании заявили, что недобросовестные продавцы использовали лазейку для продажи никотиновых изделий. Чтобы избежать нарушений, реализацию решили запретить полностью.

Продавцам о запрете продажи данных товаров сообщили заранее, изменения в договоры внесли еще в последний день января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.