На портале mos.ru начался прием заявок для бизнеса для участия в проекте "Зима в Москве"

На портале mos.ru начался прием заявок от предпринимателей для участия в проекте "Зима в Москве". Для присоединения к проекту компаниям необходимо подготовить специальное предложение: бесплатное мероприятие, акцию с подарками или скидку от 25% на товары и услуги.

Взамен город предоставит участникам масштабную медиа- и информационную поддержку, продвижение через геосервисы и доступ к зимнему "Бизнес-боксу" – набору инструментов от лидеров рынка. Участвовать в проекте могут столичные компании из сфер услуг, общественного питания, образования, творчества, торговли, индустрии красоты, культуры, спорта и гостиничного бизнеса.

