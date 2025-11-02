График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 09:45

Экономика

На портале mos.ru начался прием заявок для бизнеса для участия в проекте "Зима в Москве"

На портале mos.ru начался прием заявок для бизнеса для участия в проекте "Зима в Москве"

Товары "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна на ВДНХ

"Торги Москвы": помещения на первых этажах новостроек

"Сделано в Москве": Roslin

Москва расширила возможности для участия бизнеса в сезонных проектах

"Сделано в Москве": ТО "Круг"

Сеть супермаркетов 7-Eleven может вернуться в Россию

"Деньги 24": сеть магазинов 7-Eleven подала заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

"Сделано в Москве": Divnaya Iva

"Торги Москвы": бизнес в небольших помещениях

На портале mos.ru начался прием заявок от предпринимателей для участия в проекте "Зима в Москве". Для присоединения к проекту компаниям необходимо подготовить специальное предложение: бесплатное мероприятие, акцию с подарками или скидку от 25% на товары и услуги.

Взамен город предоставит участникам масштабную медиа- и информационную поддержку, продвижение через геосервисы и доступ к зимнему "Бизнес-боксу" – набору инструментов от лидеров рынка. Участвовать в проекте могут столичные компании из сфер услуг, общественного питания, образования, творчества, торговли, индустрии красоты, культуры, спорта и гостиничного бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
бизнесэкономикагородвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика