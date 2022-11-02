Adidas отказывается от своих торговых точек со слабыми продажами в РФ – компания

Adidas начал закрывать магазины в России. Сообщается, что дело в оптимизации расходов. Пока компания отказывается от точек со слабыми продажами. Ранее о похожем решении объявила сеть Uniqlo.

При этом торговые центры не пустуют. Так, по данным аналитиков, там на треть увеличилось число российских брендов. А на рынке продолжают появляться новые игроки.

Где теперь покупают одежду и обувь москвичи? И как изменились ТЦ? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.