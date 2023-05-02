Владелец Tinder объявил об уходе сервиса из России к 30 июня

Компания Match Group, владеющая онлайн-сервисами для знакомств, в том числе и приложением Tinder, окончательно уйдет из России. Об этом заявили в руководстве компании.

В ежегодном отчете сказано, что они собираются ограничить доступ к своим услугам и исчезнут с российского рынка уже к 30 июня. Известно, что штаб-квартира сервиса находится в Далласе. Прошлым летом компанию оштрафовали на два миллиона рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.