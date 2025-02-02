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02 февраля, 09:45

Экономика

В Москве начали массово приостанавливать работу магазинов "Светофор"

В Москве начали массово приостанавливать работу магазинов "Светофор"

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Суды в столице начали приостанавливать деятельность магазинов сети "Светофор" после проверок Роспотребнадзора. В торговых точках нашли просроченные продукты, тараканов, мух, моль, мусор и грязь. Если в течение 2–3 месяцев нарушения не будут устранены, магазины могут закрыть навсегда.

Жители столицы отмечают, что низкие цены в сети привлекали покупателей, но санитарное состояние оставляло желать лучшего. Роспотребнадзор выявил, что продукция хранится с нарушениями, а помещения убираются недостаточно тщательно. Два года назад ведомство уже фиксировало проблемы в этих магазинах и изъяло более 14 тонн небезопасных продуктов.

По данным онлайн-карт, в Москве уже закрыли от шести до девяти торговых точек, в том числе в Нагатинском Затоне, Новокосине, Митино и Лефортове. В течение 90 дней владельцам магазинов предстоит привести работу в соответствие с требованиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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