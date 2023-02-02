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Экономика

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовую ношеную одежду и обувь

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовую ношеную одежду и обувь

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"Яндекс Маркет" к своей услуге по продаже люксовых сумок добавил возможность продать брендовую ношеную одежду и обувь. Как и с аксессуарами, речь идет об определенных марках.

В конце 2022 года стало известно, что "Яндекс Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники собственного бренда Tuvio. На площадке маркетплейса стали доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ".

На каких условиях "Яндекс Маркет" планирует продавать товары? И как будут устанавливать подлинность вещей?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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